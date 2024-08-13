Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Niksar Çamiçi Yaylası'nda içme suyu çalışması devam ediyor

        Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Çamiçi Yaylası'nda içme suyu sorununun çözümü için çalışmalar devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 11:57 Güncelleme: 13.08.2024 - 11:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Niksar Çamiçi Yaylası'nda içme suyu çalışması devam ediyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Çamiçi Yaylası'nda içme suyu sorununun çözümü için çalışmalar devam ediyor.

        Niksar Belediye Başkanı Semih Tepebaşı Çamiçi Yaylası'ndaki su sorununa ve yine Niksar su şebekesini besleyecek olan Çamiçi İçme Suyu Göleti'ne yapılan doğal arıtma havuzu inşaatını ziyaret ederek bilgi aldı.

        Tepebaşı, yaptığı açıklamada, İnşaat kapsamında havuzdan çıkan suyun şebeke çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Ayrıca bir yandan da arıtmadan obalara doğru su hattı döşeme işi de devam etmektedir. Çamiçi İçme Suyu Göleti, Çamiçi Yaylamız haricinde Niksar su şebekesine de su sağlayacaktır. Doğal arıtma havuzumuzun yapımında deneyimleri ile bize yardımcı olan değerli hemşehrimiz Nevzat Gündoğdu'ya teşekkür ederiz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Antalyalı ailenin İstanbul tatili kabusa döndü
        Antalyalı ailenin İstanbul tatili kabusa döndü
        Avrupa'nın hem biricisi, hem ikincisi!
        Avrupa'nın hem biricisi, hem ikincisi!
        Mersin Körfezi alarm veriyor! "Müsilajdan beter"
        Mersin Körfezi alarm veriyor! "Müsilajdan beter"
        En çok hangi ilde satış arttı?
        En çok hangi ilde satış arttı?
        Mourinho'nun Lille 11'i
        Mourinho'nun Lille 11'i
        İşçi kullanmadığı iznin parasını alır
        İşçi kullanmadığı iznin parasını alır
        34 yaşında üniversiteyi kazandı
        34 yaşında üniversiteyi kazandı
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız? Farklı olanı bulun!
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız? Farklı olanı bulun!
        Zaha'da geri sayım!
        Zaha'da geri sayım!
        'Perseid meteor yağmuru' gökyüzünde görsel şölen sundu
        'Perseid meteor yağmuru' gökyüzünde görsel şölen sundu
        Eski eşten sevgili olmadı
        Eski eşten sevgili olmadı
        Bilgisayar oyunundan etkilendi! 5 kişiyi yaraladı
        Bilgisayar oyunundan etkilendi! 5 kişiyi yaraladı
        Acı biber tüketmek ömrü uzatır mı?
        Acı biber tüketmek ömrü uzatır mı?
        YKS yerleştirme sonuçları açıklandı
        YKS yerleştirme sonuçları açıklandı
        Yunanistan'da yangınlarla mücadele sürüyor!
        Yunanistan'da yangınlarla mücadele sürüyor!
        Konut satışlarında yılın zirvesi
        Konut satışlarında yılın zirvesi
        Uzayda mahsur kalan astronotlara ne oluyor?
        Uzayda mahsur kalan astronotlara ne oluyor?
        'Rusya'nın 1000 kilometrekaresi kontrolümüzde'
        'Rusya'nın 1000 kilometrekaresi kontrolümüzde'
        Trump Musk'a konuştu
        Trump Musk'a konuştu
        G.Saray ve Buruk'a flaş sözler!
        G.Saray ve Buruk'a flaş sözler!

        Benzer Haberler

        Tokat'ta bir kadın bahçelerden topladığı semiz otlarını pazarda ücretsiz da...
        Tokat'ta bir kadın bahçelerden topladığı semiz otlarını pazarda ücretsiz da...
        Tokat'taki orman yangınında 45 hektarlık alan yandı; dronla görüntülendi
        Tokat'taki orman yangınında 45 hektarlık alan yandı; dronla görüntülendi
        Tokat'ın Erbaa ilçesinde orman yangını (2)
        Tokat'ın Erbaa ilçesinde orman yangını (2)
        GÜNCELLEME - Tokat'ta ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
        GÜNCELLEME - Tokat'ta ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
        Tokat'ın Erbaa ilçesinde orman yangını
        Tokat'ın Erbaa ilçesinde orman yangını
        GÜNCELLEME - Tokat'ta ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
        GÜNCELLEME - Tokat'ta ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü