Aşık Eşref Tonbuloğlu, Almus Kaymakamı Emre Çömen'i ziyaret etti
Aşık Eşref Tonbuloğlu, Almus Kaymakamı Emre Çömen'i ziyaret etti.
Aşık Eşref Tonbuloğlu, Almus Kaymakamı Emre Çömen'i ziyaret etti.
Dikili Köyünde doğup büyüyen ve Almus'ta yaşayan Aşık Eşref Tonbuloğlu, Almus Kaymakamı Emre Çömen’e sanatını ve eserlerini kaleme aldığı kitabını hediye etti.
Kaymakam Çömen'de "İlçemizin yetiştirdiği değerli ozanımızın bizleri ziyareti çok memnun etti. Kendisine bu nazik ziyareti için teşekkür ediyorum." dedi.
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