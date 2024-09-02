Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Aşık Eşref Tonbuloğlu, Almus Kaymakamı Emre Çömen'i ziyaret etti

        Aşık Eşref Tonbuloğlu, Almus Kaymakamı Emre Çömen'i ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 20:41 Güncelleme: 02.09.2024 - 20:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aşık Eşref Tonbuloğlu, Almus Kaymakamı Emre Çömen'i ziyaret etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aşık Eşref Tonbuloğlu, Almus Kaymakamı Emre Çömen'i ziyaret etti.

        Dikili Köyünde doğup büyüyen ve Almus'ta yaşayan Aşık Eşref Tonbuloğlu, Almus Kaymakamı Emre Çömen’e sanatını ve eserlerini kaleme aldığı kitabını hediye etti.

        Kaymakam Çömen'de "İlçemizin yetiştirdiği değerli ozanımızın bizleri ziyareti çok memnun etti. Kendisine bu nazik ziyareti için teşekkür ediyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kayıp Narin bulundu mu? Narin Güran'ın amcası tutuklandı
        Kayıp Narin bulundu mu? Narin Güran'ın amcası tutuklandı
        Amerikan askerinin başına çuval geçirdiler! 15 gözaltı
        Amerikan askerinin başına çuval geçirdiler! 15 gözaltı
        İngiltere bazı silahları İsrail'e satmayacak
        İngiltere bazı silahları İsrail'e satmayacak
        Paramotorlu teröristlerin kimliği belli oldu!
        Paramotorlu teröristlerin kimliği belli oldu!
        İspanya'da gündem Arda Güler!
        İspanya'da gündem Arda Güler!
        Yıkım çalışmasında insan kemikleri bulundu!
        Yıkım çalışmasında insan kemikleri bulundu!
        Galatasaray'da flaş ayrılık!
        Galatasaray'da flaş ayrılık!
        'Netanyahu ateşkes için yeterli çaba göstermiyor'
        'Netanyahu ateşkes için yeterli çaba göstermiyor'
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Victor Osimhen Galatasaray'da!
        Victor Osimhen Galatasaray'da!
        Milli sporcular rekor için yarışacak!
        Milli sporcular rekor için yarışacak!
        Büyüme neden beklentinin altında kaldı?
        Büyüme neden beklentinin altında kaldı?
        Uyum haftasının ilk gününde akılalmaz kaza: Öğretmenin okul bahçesinde aracıyla çarptığı 7 yaşındaki Miray'dan acı haber
        Uyum haftasının ilk gününde akılalmaz kaza: Öğretmenin okul bahçesinde aracıyla çarptığı 7 yaşındaki Miray'dan acı haber
        Kasım Gülpınar YRP'den istifa etti
        Kasım Gülpınar YRP'den istifa etti
        "Nehir yatağında bir uzaylı kafası buldum!"
        "Nehir yatağında bir uzaylı kafası buldum!"
        Maccabi'den Beşiktaş açıklaması
        Maccabi'den Beşiktaş açıklaması
        Immobile-Manaj pozisyonu için hakemler ne dedi?
        Immobile-Manaj pozisyonu için hakemler ne dedi?
        Türkiye'de defnedilecek
        Türkiye'de defnedilecek
        "Kazanan haklıdır"
        "Kazanan haklıdır"
        6 yeni modelin fiyatı kaskodan ortaya çıktı
        6 yeni modelin fiyatı kaskodan ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        Tokat'ta yıldırımın isabet ettiği çam ağacı ortadan ikiye ayrıldı
        Tokat'ta yıldırımın isabet ettiği çam ağacı ortadan ikiye ayrıldı
        Osmanlı valisinin ölen eşine yazdığı şiirin yer aldığı sanduka Tokat Müzesi...
        Osmanlı valisinin ölen eşine yazdığı şiirin yer aldığı sanduka Tokat Müzesi...
        Tokat'taki uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı
        Tokat'taki uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı
        Tokat'ta devrilen hafif ticari araçtaki 6 kişi yaralandı
        Tokat'ta devrilen hafif ticari araçtaki 6 kişi yaralandı
        Merkür Jet Erbaaspor - Bucaspor 1928: 1-2
        Merkür Jet Erbaaspor - Bucaspor 1928: 1-2
        Tokat'ta motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza kamerada
        Tokat'ta motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza kamerada