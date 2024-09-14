Almus'ta Mevlid-i Nebi ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri başladı

Hafta dolayısıyla 17 Eylül Salı günü saat 14.30'da Almus Fatıma Tüz Zehra Külliyesi'nde "Peygamberimiz ve şahsiyet inşası" konulu konferans düzenlenecek.

Akşam namazı ile yatsı namazı arasında da Almus Merkez Camisi'nde mevlit okutulacak.

Etkinlikler kapsamında Almus Müftülüğü bünyesinde görev yapan imam hatip ve müezzinler tarafından ilçe esnafına gül dağıtıldı.

Tokat'ın Almus ilçesinde Mevlid-i Nebi ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

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