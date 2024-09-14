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        Almus'ta Mevlid-i Nebi ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri başladı

        Tokat'ın Almus ilçesinde Mevlid-i Nebi ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2024 - 15:54 Güncelleme: 14.09.2024 - 15:57
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        Almus'ta Mevlid-i Nebi ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri başladı
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        Tokat'ın Almus ilçesinde Mevlid-i Nebi ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

        Etkinlikler kapsamında Almus Müftülüğü bünyesinde görev yapan imam hatip ve müezzinler tarafından ilçe esnafına gül dağıtıldı.

        Akşam namazı ile yatsı namazı arasında da Almus Merkez Camisi'nde mevlit okutulacak.

        Hafta dolayısıyla 17 Eylül Salı günü saat 14.30'da Almus Fatıma Tüz Zehra Külliyesi'nde "Peygamberimiz ve şahsiyet inşası" konulu konferans düzenlenecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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