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        Yeşilyurt'ta Mevlidi Nebi programı düzenlendi

        ​​-​​​​​Yeşilyurt Müftülüğü ve Anadolu İmam Hatip Müdürlüğü işbirliği ile Mevlidi Nebi Haftası programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 17:50 Güncelleme: 18.09.2024 - 17:54
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        Yeşilyurt'ta Mevlidi Nebi programı düzenlendi
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        ​​-​​​​​Yeşilyurt Müftülüğü ve Anadolu İmam Hatip Müdürlüğü işbirliği ile Mevlidi Nebi Haftası programı düzenlendi.

        Yeşilyurt Belediyesi Düğün Salonu'nda, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda Kuran tilaveti, sinevizyon gösterimi yapıldı, öğrenciler tarafından şiirler ve çeşitli ilahiler söylendi.

        Programa konuşmacı olarak katılan Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümünden Doç.Dr. İlyas Uçar, "Peygamberimiz ve şahsiyet" konulu konferans verdi.

        Düzenlenen programa, Yeşilyurt Kaymakam Vekili Fatih Döner, İlçe Müftüsü Murat Darılmaz, kurum amirleri, veliler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı

        Program sonunda İlçe Müftülüğünce katılımcılara ikramlarda bulunuldu.​​​​​​​

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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