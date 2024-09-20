Tokat'ta yangın çıkan apartmanda hasar oluştu
Tokat'ta yangın çıkan apartmanda hasar oluştu.
Tokat'ta yangın çıkan apartmanda hasar oluştu.
Yenimahallle Niksaryolu Kavşağı'nda, Güven apartmanının çatısında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.
Tokat Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1,5 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangın nedeniyle binada hasar oluştu.
İl Emniyet Müdürü Faruk Aydın, bölgeye gelerek bilgi aldı.
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