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        Tokat'ta yangın çıkan apartmanda hasar oluştu

        Tokat'ta yangın çıkan apartmanda hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 23:29 Güncelleme: 20.09.2024 - 23:29
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        Tokat'ta yangın çıkan apartmanda hasar oluştu
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        Tokat'ta yangın çıkan apartmanda hasar oluştu.

        Yenimahallle Niksaryolu Kavşağı'nda, Güven apartmanının çatısında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

        Tokat Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1,5 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangın nedeniyle binada hasar oluştu.

        İl Emniyet Müdürü Faruk Aydın, bölgeye gelerek bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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