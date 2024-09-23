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        Tokat'ta sema gösterisi sunuldu

        Tokat'taki Mevlevihane Vakıf Müzesi'nde sema gösterisi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 15:01 Güncelleme: 23.09.2024 - 15:05
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        Tokat'ta sema gösterisi sunuldu
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        Tokat'taki Mevlevihane Vakıf Müzesi'nde sema gösterisi gerçekleştirildi.

        Müzede, Tokat Valiliği, Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Tokat Belediyesi ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi organizesinde, Sivas Mevlana Tasavvuf Kültürü ve Sema Derneği Sema Grubu tarafından gösteri sunuldu.

        Grup üyelerinin yaklaşık bir saat süren gösterisini vatandaşlar ilgiyle izledi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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