Turhal'da belediye serasında üretilen çiçekler yeşil alanları ve parkları süsleyecek

Tokat'ın Turhal ilçesinde belediye serasında üretilen çiçek ve süs bitkileri, yeşil alanlar ve parklarda kullanılacak.

Turhal Belediyesi, yeşil alanlar ve parklarda kullanılan çiçek ve süs bitkilerini kendi serasında yetiştiriyor.

Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural, AA muhabirine, belediye serasında 200 bin tohumu toprakla buluşturduklarını söyledi.

Şehrin kavşaklarını, refüjlerini ve parklarını seralarında yetiştirdikleri çiçeklerle donatmak istediklerini belirten Ural, "Hedefimiz kışlık ve yazlık çiçekleri kendi imkanlarımızla hazırlayıp toprakla buluşturmak. Geçtiğimiz günlerde ekilen menekşeler yeşermeye başladı. Sarı menekşe, beyaz menekşe gibi on türün üzerinde bitki yetiştiriyoruz. Kendi çiçek ücretimizden dolayı 1 milyon lira tasarruf edeceğiz." dedi.