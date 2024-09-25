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        Turhal'da belediye serasında üretilen çiçekler yeşil alanları ve parkları süsleyecek

        Tokat'ın Turhal ilçesinde belediye serasında üretilen çiçek ve süs bitkileri, yeşil alanlar ve parklarda kullanılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 13:28 Güncelleme: 25.09.2024 - 13:39
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        Turhal'da belediye serasında üretilen çiçekler yeşil alanları ve parkları süsleyecek
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        Tokat'ın Turhal ilçesinde belediye serasında üretilen çiçek ve süs bitkileri, yeşil alanlar ve parklarda kullanılacak.

        Turhal Belediyesi, yeşil alanlar ve parklarda kullanılan çiçek ve süs bitkilerini kendi serasında yetiştiriyor.

        Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural, AA muhabirine, belediye serasında 200 bin tohumu toprakla buluşturduklarını söyledi.

        Şehrin kavşaklarını, refüjlerini ve parklarını seralarında yetiştirdikleri çiçeklerle donatmak istediklerini belirten Ural, "Hedefimiz kışlık ve yazlık çiçekleri kendi imkanlarımızla hazırlayıp toprakla buluşturmak. Geçtiğimiz günlerde ekilen menekşeler yeşermeye başladı. Sarı menekşe, beyaz menekşe gibi on türün üzerinde bitki yetiştiriyoruz. Kendi çiçek ücretimizden dolayı 1 milyon lira tasarruf edeceğiz." dedi.

        Park ve bahçeler biriminde 48 kişinin çalıştığına dikkati çeken Ural, "Çiçek seramızda 9 kişi çalışıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz 90 bin metrekarede hizmet veriyor. Teknolojik imkanları kullanmaya devam edeceğiz. Süs bitkilerini de kendimiz üreteceğiz. Diğer seramızı da arkadaşlarımız hazırlayacak. " ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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