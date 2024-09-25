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        Artova'nın "sarı patatesi"nde 5 bin ton rekolte beklentisi

        Tokat'ın Artova ilçesinde üretilen "sarı patates"te bu yıl 5 bin ton rekolteye ulaşılması bekleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 13:44 Güncelleme: 25.09.2024 - 14:15
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        Artova'nın "sarı patatesi"nde 5 bin ton rekolte beklentisi
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        Tokat'ın Artova ilçesinde üretilen "sarı patates"te bu yıl 5 bin ton rekolteye ulaşılması bekleniyor.

        Artova Belediye Başkanı Ali Güner, AA muhabirine, ilçenin iklimi ve suyuyla patates ekimi için uygun olduğunu, bu yıl bin dönüm alanda patates üretimi yapıldığını anlattı.

        Güner, "Patatesimizin en önemli özelliği, uzun süre saklanabilmesi ve sarı olmasıdır. Kışlık patates olarak da geçer. Artova patatesi tutulan patates çeşitlerinden biridir. Çiftçilerimize elimizden geldiği kadar destek olacağız. 5 ton rekolte bekliyoruz." dedi.

        İlçede profesyonel ve daha çok patates üretimi yapabilmesi için ellerinden geldiği kadar destek olmaya çalışacaklarını dile getiren Güner, şunları kaydetti:

        "Artova patatesini marka yapmak için elinizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Patates üretiminde şöyle bir sıkıntımız var. Artova Göleti'mizden sulama yapıyoruz. Kapalı sulama sistemine geçerek vahşi sulamadan kurtarırsak, özellikle sulamaya yönelik patates ve pancar ekimimiz daha çok olacak. Kapalı sulama sistemine geçmek için gerekli çalışmaları yapmaktayız."

        Aşağıgüçlü köyü sakini Nurullah Kılıç ise yaklaşık 6 yıldır patates üretimi yaptığını anlattı.

        Üretime 2 yıl ara verdikten sonra bu yıl tekrar başladığına işaret eden Kılıç, "Üretim iyi, verim güzel. Bu sene 9 dönüm alana ektim. Dönüme yaklaşık 4,5 ton hasat bekliyorum. Tarlada kilosu 10 lira." dedi.

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