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        Tokat'ta pres makinesine sıkışan işçi öldü

        Tokat'ta bir kereste fabrikasında çalışan 29 yaşındaki Suriyeli Abdulgafar Badınıcki, pres makinesine sıkışarak hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 03:53 Güncelleme: 29.09.2024 - 04:02
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        Tokat'ta pres makinesine sıkışan işçi öldü
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        Tokat’ta bir kereste fabrikasında çalışan 29 yaşındaki Suriyeli Abdulgafar Badınıcki, pres makinesine sıkışarak hayatını kaybetti.

        Organize Sanayi Bölgesinde 01.30 sıralarında yaşanan kazada, gece vardiyasında çalışan Badınıcki pres makinesinde sıkıştı.

        Mesai arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine fabrikaya, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde işçinin olay yerinde öldüğü belirlendi.

        Olayla ilgili başlatılan incelemede bir ihmalin olup olmadığı araştırılıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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