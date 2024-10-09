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        TOGÜ "Tazelenme Üniversitesi"nde faaliyetler başladı

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) tarafından hayata geçirilen "Tazelenme Üniversitesi" faaliyetler başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 15:06 Güncelleme: 09.10.2024 - 15:08
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        TOGÜ "Tazelenme Üniversitesi"nde faaliyetler başladı
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        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) tarafından hayata geçirilen "Tazelenme Üniversitesi" faaliyetler başladı.

        TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi tarafından hayata geçirilen "Tazelenme Üniversitesi" akademik yılı başladı.

        Kayıtları 23-30 Eylül tarihlerinde yapılan öğrenciler, ilk haftayı geride bıraktı.

        Oryantasyon programına Tazelenme Üniversitesi Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Burak Acar katıldı.

        Acar, dersler öncesinde "Tazelenme Üniversitesi"nin kuruluş süreci, eğitim süreci ve geleceğe dair planlamalar hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

        Haftanın iki günü devam edecek ve 10 hafta sürecek güz dönemi programının ilk haftası Doç. Dr. Murat Serdar'ın Türk-İslam tarihi, Dr. Burak Şirin'in "Yaşlılıkta koruyucu sağlık ve ilk yardım", Dr. Öğretim Üyesi Ayla Aydın'ın "Temel beslenme ilkeleri ve aşçılık uygulamaları" ve Doç. Dr. Ayla Günal'ın "Tedavi hareketleri ve fizyoloji" dersleri ile tamamlandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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