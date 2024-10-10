Almus Müftülüğünce istişare ve vefa toplantısı yapıldı
Almus Müftülüğünce istişare ve vefa toplantısı gerçekleştirildi
Almus Müftülüğünce istişare ve vefa toplantısı gerçekleştirildi
Aliyyül Mürteza Külliyesi'nde, yapılan hizmetlerin istişaresi ve emekli din gönüllüsü imamlara vefa programı çerçevesinde toplantı düzenlendi.
Programda, din ve din eğitimi hizmetlerinin nasıl yaygın ve etkili hale nasıl getirilebileceği konusunda istişarede bulunuldu.
Programa Almus Müftüsü Adem Akçelik ile din görevlileri katıldı.
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