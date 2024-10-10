Almus Müftülüğünce istişare ve vefa toplantısı yapıldı

Programda, din ve din eğitimi hizmetlerinin nasıl yaygın ve etkili hale nasıl getirilebileceği konusunda istişarede bulunuldu.

Aliyyül Mürteza Külliyesi'nde, yapılan hizmetlerin istişaresi ve emekli din gönüllüsü imamlara vefa programı çerçevesinde toplantı düzenlendi.

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