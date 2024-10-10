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        Almus Müftülüğünce istişare ve vefa toplantısı yapıldı

        Almus Müftülüğünce istişare ve vefa toplantısı gerçekleştirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 11:17 Güncelleme: 10.10.2024 - 11:20
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        Almus Müftülüğünce istişare ve vefa toplantısı yapıldı
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        Almus Müftülüğünce istişare ve vefa toplantısı gerçekleştirildi

        Aliyyül Mürteza Külliyesi'nde, yapılan hizmetlerin istişaresi ve emekli din gönüllüsü imamlara vefa programı çerçevesinde toplantı düzenlendi.

        Programda, din ve din eğitimi hizmetlerinin nasıl yaygın ve etkili hale nasıl getirilebileceği konusunda istişarede bulunuldu.

        Programa Almus Müftüsü Adem Akçelik ile din görevlileri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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