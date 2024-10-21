Tokat'ta otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Tokat'ın Almus ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Tokat'ın Almus ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Osman Durmuş'un kullandığı 60 TE 190 traktör, ilçe girişinde Hayri Sevgioğlu idaresindeki 60 BL 110 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.
Sağlık ekiplerince Almus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı.
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