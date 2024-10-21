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        Tokat'ta yoğun kar yağışı etkili oluyor

        Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde etkili olan kar nedeniyle çevre beyaza büründü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 15:20 Güncelleme: 21.10.2024 - 15:20
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        Tokat'ta yoğun kar yağışı etkili oluyor
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        Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde etkili olan kar nedeniyle çevre beyaza büründü.

        Gece saatlerinde başlayan ve etkisini devam ettiren kar nedeniyle ilçe merkezinde zemin karla kaplandı.

        Yüksek kesimlerde ise kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

        Yağış nedeniyle çobanlar, yaylada bulunan hayvanlarına yiyecek takviyesi yaptı.

        Üçoluk Göleti mevkisinde ise çok sayıda vatandaş kar yağışını izleyerek fotoğraf ve görüntü çekti. Bazı vatandaşlar ise kar topu oynayarak eğlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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