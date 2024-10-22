Başçiftlik ilçesinde kar yağışı etkili oldu

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde üç gündür aralıksız devam eden kar yağışı yerleşim yerlerinde de etkili olurken hayatı olumsuz yönde etkiledi.

İlçenin yüksek kesimlerinde ve yaylalarda 15 santimetreye ulaşan kar kalınlığı şehir merkezinde 5 santimetreye kadar ulaştı.

Başçiftlik Niksar kara yolunda kar yağışı sebebiyle birçok araç yolda kalırken, bazı araçlar da zincir takmak zorunda kaldı.

Karayolları ekipleri Başçiftlik Niksar yolunda buzlanma olan bölgelerde tuzlama çalışmaları yaptı.