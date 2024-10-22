Almus'ta öğrencilere "Narkogençlik" eğitimi verildi

"Narkogençlik" eğitimi verilen gençlere "UYUMA" aplikasyonu ve “NARVAS” projesi de tanıtıldı.

Bu kapsamda, Tokat Terör ve Narkotik Suçlarla Mücadele şube müdürlükleri ve Almus İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, bilgilendirme ve önleme faaliyetleri çerçevesinde Almus Meslek Yüksekokulu öğrencileriyle bir araya geldi.

Almus Kaymakamı Emre Çömen, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında ilçede eğitim gören meslek yüksekokulu öğrencilerine yönelik bir dizi farkındalık eğitimi verilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

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