Tokat'ta engelli anneleri "hikayeyi sen tamamla" etkinliğinde buluştu

Tokat'ta yaşayan engelli anneleri, Kent Konseyi ve Özel Eğitim Kurumları Derneğince düzenlenen "hikayeyi sen tamamla" etkinliğinde buluştu.

Tokat Kent Konseyinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Annelerin Gücüyle Yeni Bir Başlangıç Atölyesince yürütülen "hikayeni sen tamamla" etkinliği Tokat Belediyesi İbni Kemal Mahalle Konağı'nda düzenlendi.

Kentte yaşayan engelli anneleri için düzenlenen etkinlikte konuşan Kent Konseyi Başkanı Selim Çakar, annelerin duygusal bir rahatlama yaşamalarını, birbirlerini tanımaları ve birbirlerine destek olmalarını amaçladıklarını söyledi.