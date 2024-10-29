Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat'ta 5 çocuk Türk bayrakları ile marşlar söyleyerek yürüdü

        Tokat'ın Zile ilçesinde 5 çocuk, ellerinde Türk bayrakları ile türkü ve marşlar söyleyerek yürüyüş yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 13:13 Güncelleme: 29.10.2024 - 13:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat'ta 5 çocuk Türk bayrakları ile marşlar söyleyerek yürüdü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tokat'ın Zile ilçesinde 5 çocuk, ellerinde Türk bayrakları ile türkü ve marşlar söyleyerek yürüyüş yaptı.

        Yunus Emre Mahallesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yıl dönümünde 5 çocuk ellerinde Türk bayraklarıyla yürüdü.

        Çocukların türkü ve marşlar söyleyerek yaptığı yürüyüş, cep telefonu ile görüntüledi.

        Bazı vatandaşlar çocukların bu hareketini tebrik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Özel: Meclis’te konuşalım
        Özel: Meclis’te konuşalım
        Cumhuriyet'in 101'inci yılı! "Türkiye Cumhuriyeti mutlu, başarılı ve utkulu olacak"
        Cumhuriyet'in 101'inci yılı! "Türkiye Cumhuriyeti mutlu, başarılı ve utkulu olacak"
        Bayramda çalışan işçiye tam gün ücret
        Bayramda çalışan işçiye tam gün ücret
        "Yaşasın Cumhuriyet!"
        "Yaşasın Cumhuriyet!"
        Prenses Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı
        Prenses Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı
        Hizbullah'ın yeni lideri belli oldu
        Hizbullah'ın yeni lideri belli oldu
        Çoban gübre çukuruna düştü! 3 kişi can verdi!
        Çoban gübre çukuruna düştü! 3 kişi can verdi!
        Kırmızı çıkmalı mıydı, penaltı var mı?
        Kırmızı çıkmalı mıydı, penaltı var mı?
        20 aylık bilanço: 11 ilde 100 binin üzerinde artçı deprem oldu
        20 aylık bilanço: 11 ilde 100 binin üzerinde artçı deprem oldu
        Osimhen açıkladı: G.Saray'da kalacak mı?
        Osimhen açıkladı: G.Saray'da kalacak mı?
        Ünlü markanın ürettiği tulum peynirinden bakın ne çıktı
        Ünlü markanın ürettiği tulum peynirinden bakın ne çıktı
        Bir derbiye daha Buruk imzası!
        Bir derbiye daha Buruk imzası!
        Beşiktaş'ın milli sporcusunun kahreden ölümü!
        Beşiktaş'ın milli sporcusunun kahreden ölümü!
        "Galatasaray'ın genlerinde var"
        "Galatasaray'ın genlerinde var"
        Yusuf'a çarpıp kaçtı! Küçük çocuk öldü! Ödül gibi ceza!
        Yusuf'a çarpıp kaçtı! Küçük çocuk öldü! Ödül gibi ceza!
        Kirayı eksik gönderenler dikkat!
        Kirayı eksik gönderenler dikkat!
        Uçakla bile gitmek çok uzun sürüyor!
        Uçakla bile gitmek çok uzun sürüyor!
        Açık ara önde
        Açık ara önde
        "Acı gerçek: Amerikalılar haberlere güvenmiyor"
        "Acı gerçek: Amerikalılar haberlere güvenmiyor"

        Benzer Haberler

        Başçiftlik ilçesindeki tek lisede 18 öğrenci eğitim görüyor
        Başçiftlik ilçesindeki tek lisede 18 öğrenci eğitim görüyor
        Tokat'ta minareye sıkışan güvercin kurtarıldı
        Tokat'ta minareye sıkışan güvercin kurtarıldı
        Tokat'ta meme kanseri farkındalık etkinliği düzenlendi
        Tokat'ta meme kanseri farkındalık etkinliği düzenlendi
        Tokat'ın ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı
        Tokat'ın ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı
        Turhal'da 101 bin çiçek toprakla buluşturuldu
        Turhal'da 101 bin çiçek toprakla buluşturuldu
        Tokat'ta emniyet ve jandarmaya 9 yeni araç tahsis edildi
        Tokat'ta emniyet ve jandarmaya 9 yeni araç tahsis edildi