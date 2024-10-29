Tokat'ta 5 çocuk Türk bayrakları ile marşlar söyleyerek yürüdü

Tokat'ın Zile ilçesinde 5 çocuk, ellerinde Türk bayrakları ile türkü ve marşlar söyleyerek yürüyüş yaptı.

Yunus Emre Mahallesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yıl dönümünde 5 çocuk ellerinde Türk bayraklarıyla yürüdü.

Çocukların türkü ve marşlar söyleyerek yaptığı yürüyüş, cep telefonu ile görüntüledi.

Bazı vatandaşlar çocukların bu hareketini tebrik etti.