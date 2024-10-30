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        Turhal'da "Cumhuriyet Buluşması" gerçekleştirildi

        Tokat'ın Turhal ilçesinde Belediyenin ev sahipliğinde "Cumhuriyet Buluşması" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 11:35 Güncelleme: 30.10.2024 - 11:52
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        Turhal'da "Cumhuriyet Buluşması" gerçekleştirildi
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        Tokat'ın Turhal ilçesinde Belediyenin ev sahipliğinde "Cumhuriyet Buluşması" gerçekleştirildi.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçedeki bir sosyal tesiste gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Turhal Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural, Cumhuriyet'in 101. yılını kutlamanın onurunu ve coşkusunu yaşadıklarını belirtti.

        Ural, "Türk milleti olarak asırlardır süregelen mücadelenin sonucunu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde Cumhuriyeti kurarak taçlandırdık. Bu emanete olan bağlılığımızı tekrar vurguluyoruz. 101 yıl önce bugün Cumhuriyet ilan edildi. Atatürk’ün 'en büyük eserim' dediği Cumhuriyet, Türk Milleti'ne ve onun öz evlatlarına güvenerek bu eseri emanet etti. Cumhuriyeti yaşatacak olan yegane kuvvet milletin kendisidir. Hep beraber Cumhuriyete sahip çıkalım. Cumhuriyetimizin 101. yılı hepimize kutlu olsun. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti." dedi.

        Programa, Turhal Kaymakamı Ersin Tepeli, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Burak Dügeroğlu, CHP İl Başkanı Çağdaş Kurtgöz, Turhal Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Hasan Yücel Resuloğlu, şehit ve gazi yakınları, iş insanları ve sporcular katıldı.

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