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        Sulusaray'da çiftçiler bilgilendirildi

        Tokat'ın Sulusaray ilçesinde çiftçiler hayvansal üretim ve bitkisel üretimde yeni desteklemeler hakkında bilgilendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 12:10 Güncelleme: 31.10.2024 - 12:17
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        Sulusaray'da çiftçiler bilgilendirildi
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        Tokat'ın Sulusaray ilçesinde çiftçiler hayvansal üretim ve bitkisel üretimde yeni desteklemeler hakkında bilgilendirildi.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından İlçe Müdürü Mustafa Sarı koordinatörlüğünde 12 personelle birlikte çiftçileri ziyaret etti.

        Ziyarette personel merkez ilçe Uylubagı, Alanyurt ve Selimiye köylerindeki çiftçilere hayvansal üretim ve bitkisel üretim yeni destekleme modeli hakkında bilgilendirme yapıldı.

        İlçede bugüne kadar 300 çiftçi bilgilendirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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