Sulusaray'da çiftçiler bilgilendirildi

Ziyarette personel merkez ilçe Uylubagı, Alanyurt ve Selimiye köylerindeki çiftçilere hayvansal üretim ve bitkisel üretim yeni destekleme modeli hakkında bilgilendirme yapıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından İlçe Müdürü Mustafa Sarı koordinatörlüğünde 12 personelle birlikte çiftçileri ziyaret etti.

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