Tokat'ta iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Tokat'taki trafik kazalarında 3 kişi yaralandı.
Tokat'taki trafik kazalarında 3 kişi yaralandı.
M.B. (24) idaresindeki 48 ACT 408 plakalı otomobil, Tokat-Sivas kara yolu İhsaniye köyü yakınlarında kontrolden çıkarak tarlaya girdi.
Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan H.B. (28) yaralandı.
H.C. (38) yönetimindeki 60 ADD 721 plakalı otomobil, Tokat-Sivas kara yolu Gökçeli köyü yakınlarında bariyerlere çarptı.
Kazada, otomobilde bulunan S.C. (37) yaralandı.
Her iki kazada yaralananlar ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.