Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat'taki cinayetin zanlısı tutuklandı

        Tokat'ın Turhal içesinde silahla bir kişiyi öldüren zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 11:57 Güncelleme: 06.11.2024 - 11:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat'taki cinayetin zanlısı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tokat'ın Turhal içesinde silahla bir kişiyi öldüren zanlı tutuklandı.

        İlçedeki Milli Egemenlik Parkı'nda yer alan çay ocağında, 4 Kasım'da iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen Fatih Ersoy'un arbede sırasında vurularak öldürülmesine ilişkin teslim olan A.K'nin (27) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen A.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dostum Trump'ı tebrik ederim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dostum Trump'ı tebrik ederim
        Trump: ABD'nin altın çağı olacak
        Trump: ABD'nin altın çağı olacak
        İşte Trump'a seçimi kazandıran 10 grafik
        İşte Trump'a seçimi kazandıran 10 grafik
        ABD seçiminin yıldızı oldu
        ABD seçiminin yıldızı oldu
        Dünyadan Trump'a tebrik mesajları
        Dünyadan Trump'a tebrik mesajları
        Trump'ın kazanma ihtimali arttı, göçmenler yola çıktı!
        Trump'ın kazanma ihtimali arttı, göçmenler yola çıktı!
        ABD'nin yeni başkanı kim olacak?
        ABD'nin yeni başkanı kim olacak?
        Bitcoin'de Trump rekoru!
        Bitcoin'de Trump rekoru!
        Trump ile birlikte kazanan ünlüler
        Trump ile birlikte kazanan ünlüler
        Senato'da Cumhuriyetçiler çoğunluğu sağladı
        Senato'da Cumhuriyetçiler çoğunluğu sağladı
        Salıncak eyaletler kırmızı!
        Salıncak eyaletler kırmızı!
        'Türk dünyası yüzyılı' vurgusu
        'Türk dünyası yüzyılı' vurgusu
        Beşiktaş'ın Malmö 11'i
        Beşiktaş'ın Malmö 11'i
        Yüzde 70'i tamamlandı!
        Yüzde 70'i tamamlandı!
        İstanbul'un ilçe isimleri nereden geliyor?
        İstanbul'un ilçe isimleri nereden geliyor?
        Kadın kiracısını koltuk değneğiyle dövdü!
        Kadın kiracısını koltuk değneğiyle dövdü!
        Sol bek tercihi Okan Buruk'u zorluyor!
        Sol bek tercihi Okan Buruk'u zorluyor!
        Vefat haberini yalanladı
        Vefat haberini yalanladı
        Osimhen harekatı!
        Osimhen harekatı!
        Hangi vitamin ne işe yarıyor?
        Hangi vitamin ne işe yarıyor?

        Benzer Haberler

        TOGÜ'de Uluslararası Futbol Turnuvası final maçı oynandı
        TOGÜ'de Uluslararası Futbol Turnuvası final maçı oynandı
        Otomobille çarptığı motosikletlinin ölümüne neden olan sürücüye 4 yıl 4 ay...
        Otomobille çarptığı motosikletlinin ölümüne neden olan sürücüye 4 yıl 4 ay...
        Tokat'tan kısa kısa
        Tokat'tan kısa kısa
        15 yaşındaki Efehan'ın ölümünde alkollü sürücüye 4 yıl 4 ay hapis ve tahliy...
        15 yaşındaki Efehan'ın ölümünde alkollü sürücüye 4 yıl 4 ay hapis ve tahliy...
        Kavgayı ayırmak isterken vurulan kişi toprağa verildi
        Kavgayı ayırmak isterken vurulan kişi toprağa verildi
        Tokat'ta silahla vurulan kişinin cenazesi toprağa verildi
        Tokat'ta silahla vurulan kişinin cenazesi toprağa verildi