Tokat'taki cinayetin zanlısı tutuklandı

İlçedeki Milli Egemenlik Parkı'nda yer alan çay ocağında, 4 Kasım'da iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen Fatih Ersoy'un arbede sırasında vurularak öldürülmesine ilişkin teslim olan A.K'nin (27) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

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