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        Tokat'ta dokumacılık ve yazmacılık sanatıyla ilgili sunum yapıldı

        Tokat'ta, "Zamanı aşan doku, desenlerdeki gelenek dokumacılık ve yazmacılık sanatı" sunumu düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 18:45 Güncelleme: 06.11.2024 - 19:03
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        Tokat'ta dokumacılık ve yazmacılık sanatıyla ilgili sunum yapıldı
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        Tokat'ta, "Zamanı aşan doku, desenlerdeki gelenek dokumacılık ve yazmacılık sanatı" sunumu düzenlendi.

        Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Genel Sekteri Mehlika Dicle, Yağıbasan Medresesi'nde gerçekleşen programdaki konuşmasında, Tokat Sulusokak'ta çok fazla eserin projelendirilmesine destek olduklarını söyledi.

        Geleneksel el sanatlarının ticarileşmesi, farklı yorumlanması için neler yapabilecekleriyle ilgili Dilek Hanif ile Olgunlaşma Enstitüsünü ziyaret ettiklerini anlatan Dicle, "Bundan sonra ne yapabileceklerimizi sizlerle beraber istişare etmek üzere buradayız. Tokat, zamanında bir bakır ve tekstil ihracat merkeziydi. İhracatını kalbi de aslında bu bölgedeydi. Bu o dönemden gelen ihracat ürünlerinin günümüze yansımasıyla ilgili burada olmak bizim için çok anlamlı." dedi.

        Programda Dilek Hanif de dokumacılık ve yazmacılık sanatı üzerine sunum yaptı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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