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        TOGÜ'de palyatif bakım hastalarına saç ve cilt bakımı yapıldı

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) palyatif bakım hastalarına saç ve cilt bakımı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 10:38 Güncelleme: 07.11.2024 - 10:49
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        TOGÜ'de palyatif bakım hastalarına saç ve cilt bakımı yapıldı
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        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) palyatif bakım hastalarına saç ve cilt bakımı yapıldı.

        TOGÜ Palyatif Bakım Araştırma ve Uygulama Merkezi, Sosyal Sorumluluk Gönüllülük ve Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu iş birliğiyle palyatif bakım hastaları ve yakınlarına yönelik, saç kesimi ve cilt bakımı uygulamaları gerçekleştirildi.

        Etkinlikte Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Saç Bakım ve Güzellik Hizmetleri Bölümü öğretim elemanları ve öğrencileri gönüllü olarak görev aldı.

        Sosyal Sorumluluk Gönüllülük ve Toplumsal Katkı Koordinatörü Doç. Dr. Tuğba Karabey, palyatif bakımın yaşamı tehdit eden bir hastalıkla yüz yüze kalan hasta ve yakınlarının yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik bir yaklaşım olduğunu anlatarak, "Başta ağrı olmak üzere fiziksel, psikososyal ve manevi problemlerin tespit ve tedavisini hedefler. Bu gönüllülük çalışması ile palyatif bakım ilkelerini destekleyecek şekilde hasta ve yakınlarının yaşam kalitesinin artırılması psikososyal ve manevi yönden desteklenmesi hedeflenmiştir." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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