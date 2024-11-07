TOGÜ'de palyatif bakım hastalarına saç ve cilt bakımı yapıldı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) palyatif bakım hastalarına saç ve cilt bakımı yapıldı.

TOGÜ Palyatif Bakım Araştırma ve Uygulama Merkezi, Sosyal Sorumluluk Gönüllülük ve Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu iş birliğiyle palyatif bakım hastaları ve yakınlarına yönelik, saç kesimi ve cilt bakımı uygulamaları gerçekleştirildi.

Etkinlikte Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Saç Bakım ve Güzellik Hizmetleri Bölümü öğretim elemanları ve öğrencileri gönüllü olarak görev aldı.