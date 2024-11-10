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        Tokat'ta çıkan yangında 50 balya saman zarar gördü

        Tokat'ın Niksar ilçesinde çıkan yangında 50 balya saman zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 10:44 Güncelleme: 10.11.2024 - 10:47
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        Tokat'ta çıkan yangında 50 balya saman zarar gördü
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        Tokat'ın Niksar ilçesinde çıkan yangında 50 balya saman zarar gördü.

        İlçeye bağlı Teknealan köyünde ormanlık alan yakınında saman birikintisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı

        İhbar üzerine bölgeye orman ekipleri sevk edildi

        Niksar Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince söndürülen yangında 50 balya saman zarar gördü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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