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        TOGÜ'de tazelenme yürüyüşü yapıldı

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) tazelenme yürüyüşü gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 15:13 Güncelleme: 14.11.2024 - 15:19
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        TOGÜ'de tazelenme yürüyüşü yapıldı
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        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) tazelenme yürüyüşü gerçekleştirildi.

        TOGÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Hayata Dokunan Eller Kulübü öğrencileri tarafından tazelenme yürüyüşü düzenlendi.

        Tazelenme üniversitesi öğrencilerinin de aralarında bulunduğu, Sağlık Bilimleri Fakültesi akademisyen ve öğrencilerinin de katılım sağladığı yürüyüş, Pazar ilçesinde bulunan Mahperi Hatun Kervansarayı ve Kaz Gölü'nde gerçekleştirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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