TOGÜ'de tazelenme yürüyüşü yapıldı

Tazelenme üniversitesi öğrencilerinin de aralarında bulunduğu, Sağlık Bilimleri Fakültesi akademisyen ve öğrencilerinin de katılım sağladığı yürüyüş, Pazar ilçesinde bulunan Mahperi Hatun Kervansarayı ve Kaz Gölü'nde gerçekleştirildi.

TOGÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Hayata Dokunan Eller Kulübü öğrencileri tarafından tazelenme yürüyüşü düzenlendi.

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