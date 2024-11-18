Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tokat'ta gençlerle buluştu:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Hibrit roket motorunu eğer uzayda ateşlemeyi başarırsak, Türkiye yörüngeler arası uydu transferleri yapabilen uzay araçları geliştirecek." dedi.

Kacır, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda Gençlik Buluşması'nda yaptığı konuşmada, burada bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Milli Teknoloji Hamlesi'nin kalbinde Türk gençliği ve TEKNOFEST kuşağını gördüklerini ifade eden Kacır, Türkiye'de Milli Teknoloji Hamlesi'nin lokomotif sektörünün savunma sanayi ve havacılık olduğuna işaret etti. Havacılık ve savunma sanayinde millileşmenin Türkiye için tercihten öte bir zorunluluk olduğunu vurgulayan Kacır, Türkiye'nin terörle mücadelesine dikkati çekti.

Bakan Kacır, "Bu mücadelemizde çoğu zaman bizimle birlikte olması gereken müttefiklerimizi maalesef yanımızda değil mücadele ettiğimiz terör örgütlerinin yanlarında, arkalarında gördük. Ve nihayetinde kendi sistemlerimizi geliştirerek, kendi savunma sanayi teknolojilerimizi geliştirme ve üretme kabiliyetini ortaya koyarak terörle mücadelede başarı ortaya koymuş, terörle mücadelede başarı sergilemiş olduk. Aslında havacılıkta bugünkü geldiğimiz nokta belki bütün dünya için şaşırtıcı bir seviye olabilir. Çünkü Türkiye 20. yüzyılda havacılığın iddialı ülkelerinden biri değildi. İki dünya savaşının yaşandığı 20. yüzyılda binlerce, on binlerce hava aracı üretildi. Uçaklar, helikopterler geliştirildi, üretildi. Türkiye bunların neredeyse hiçbirinin üreticisi olamadı. Aslında olabilirdi. Türkiye'de de erken sayılabilecek dönemde birtakım teşebbüsler olmuştu." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin havacılıkta nasıl başarı yakaladıysa stratejik bir alan olan uzay teknolojilerini de başarmak zorunda olduğunu vurgulayan Bakan Kacır, Türkiye'nin ilk milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A'yı bu yıl uzaya gönderdiğini hatırlattı. Bakan Kacır, Türkiye'nin kendi haberleşme uydusunu üretebilen 11 ülkeden biri olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Bütün bunlar kendi insan kaynağımızın, beşeri sermayemizin ortaya koyduğu eserler arkadaşlar. Sizler gibi inanmış sizler gibi adanmış sizler gibi ülkesini seven sizler gibi insanlığa hizmet etme iddiasına sahip gencecik insanların ortaya koyduğu başarı hikayelerinden söz ediyoruz. TÜRKSAT 6A dediğimizde 36 bin kilometre yörüngede görev yapan ve 4 bin 250 kilogramlık çok daha karmaşık, çok daha sofistike bir sistemden söz ediyoruz. Hedeflerimiz çok daha ileride. İnşallah yine kendi mühendislerimizin geliştirdiği hibrit roket motorunu ateşleyerek önümüzdeki dönemde kendi ürettiğimiz uzay aracıyla Ay'a erişeceğiz. Evlatlarımız, mühendislerimiz, araştırmacılarımız, bilim insanlarımız bu başarıyı da Türk milletine armağan edecekler. Ve bütün bu kazanımlar Türkiye'nin hem stratejik kabiliyetlerini yükseltmesine vesile olacak hem ekonomik değerleriyle kalkınmamızı hızlandıracak. Hibrit roket motorunu eğer uzayda ateşlemeyi başarırsak, Türkiye yörüngeler arası uydu transferleri yapabilen uzay araçları geliştirecek. Uzayda artık çok daha fazla uydu var. On yıl önce uzaya yılda 100-150 uydu gönderiliyordu. Şimdi yılda 2 bin-2 bin 500 uydu uzaya gönderiliyor. Uzaya erişim, fırlatılan roketlerin birinci kademelerinin geri kazanılması sayesinde çok daha maliyet etkin hale geldi ve çok daha farklı fonksiyonlar icra edebilen uydular kullanılıyor insanlar tarafından. Dolayısıyla çok fazla uydunun gönderildiği uzayda yörüngeler arası transfer yapma kabiliyeti bizim için yeni ekonomik fırsatlar anlamına da gelecek. Yılda 600 milyar dolar harcanıyor uzay ekonomisine dünyada. 600 milyar dolar ve bunun hızla bir trilyon dolara çıkması öngörülüyor."

"Türkiye olarak bütün bu kabiliyetlerimizle önümüzdeki dönemde küresel uzay ekonomisinden çok daha fazla pay almayı amaçlıyoruz." diyen Bakan Kacır, Türkiye'nin bütün bunları yapabilecek imkana, kabiliyete ve öz güvene sahip olduğunu kaydetti. Kacır, "İşte bu öz güvenimizi perçinleyecek çok önemli bir projeyi de bu yılın ilk haftalarında hayata geçirdik. Malumunuz insanoğlu yaklaşık 60 yıldır uzay yolculukları yapıyor. Bugüne dek 600'den fazla astronot uzay yolculuğu gerçekleştirdi ve Sayın Cumhurbaşkanı'mız, Milli Uzay Programı'mızı ilan ederken bizim de bir vatandaşımızı uluslararası uzay istasyonuna göndereceğimizi ilan etmişti. Bu misyonu gerçekleştirmek üzere 30 binden fazla vatandaşımız arasından pek çok aşamayı başarıyla tamamlayan Alper Gezeravcı seçildi ve Türkiye'nin insanlı ilk uzay bilim misyonunu başarıyla gerçekleştirdik." diye konuştu.