Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tropik bölge ürünü tatlı patatesten Tokat'ta dekarda 5 tonun üzerinde verim alındı

        EKBER TÜRKOĞLU - Genellikle tropik ve yarı tropik bölgelerde üretimi yapılan, Türkiye'de ise az miktarda yetiştirilen tatlı patatesin Tokat'ta yaygın olarak üretilmesi amacıyla yürütülen çalışmalarda başarılı sonuçlar alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 11:02 Güncelleme: 23.11.2024 - 11:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tropik bölge ürünü tatlı patatesten Tokat'ta dekarda 5 tonun üzerinde verim alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        EKBER TÜRKOĞLU - Genellikle tropik ve yarı tropik bölgelerde üretimi yapılan, Türkiye'de ise az miktarda yetiştirilen tatlı patatesin Tokat'ta yaygın olarak üretilmesi amacıyla yürütülen çalışmalarda başarılı sonuçlar alındı.

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Yasin Bedrettin Karan ve ekibi, tropik ve yarı tropik bölgelerdeki ülkelerde yetiştirilen tatlı patatesin Tokat'ta da üretilmesi amacıyla 2016 yılında çalışma başlattı.

        Bu kapsamda Kazova ile Erbaa ve Niksar'da bulunan deneme alanlarında üretimi yapılan tatlı patatesin hasadı gerçekleştirildi.

        Karan, AA muhabirine, tatlı patatesin belirli lokasyonlarda deneme üretimini yaptıklarını söyledi.

        Dönüm başına ortalama 5 ton verim aldıklarını belirten Karan, bununla ilgili yüksek lisans ve bilimsel makaleler de yapıldığını dile getirdi.

        Tatlı patatesin, isim benzerliği olsa da normal patates ile farklı familyadan olduğuna işaret eden Karan, "Patates ile akrabalığı yok. Tarla sarmaşığıgiller dediğimiz 'convolvulaceae' familyasına ait bir bitki." dedi.

        - "Dünyadaki üretim miktarı 100 milyon ton kadar"

        Tatlı patatesin dünyada 100'den fazla ülkede yetiştirildiğine dikkati çeken Karan, "Dünyadaki üretim miktarı 100 milyon ton kadar. Ülkemizde ise Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) kayıtlarına girememiş bir ürün. Ülkemizde sadece Hatay'daki küçük aile işletmeleri tarafından yetiştiriciliği yapılıyor." ifadesini kullandı.

        Karan, tatlı patatesin besin değerinin yüksek olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Tokat ve yöresinde tatlı patates yetiştiriciliği yapılması, önemli bir yetiştiricilik fırsatı. İthal edildiğinden dolayı marketlerde, pazarlarda fiyatı biraz yüksek. Kalori oranı düşük, sağlıklı, önemli bir diyet bitkisi olan tatlı patatesin yetiştiriciliğinin yapılmasını önemsiyoruz. Deneme alanlarımız büyük değil. Kazova, Erbaa ve Niksar'da birer dekarlık alanda deneme üretimi yapıyoruz. Niksar'da dönüm başına 6 ton, Erbaa'da 5,5-6 ton, Kazova'da ise 5 ton civarında pazarlanabilir ürün elde ettik."

        Karan, desteklerinden dolayı TOGÜ Rektörlüğü ile İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine teşekkür etti.

        TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz da deneme alanlarında üretilen tatlı patatesin hasadını yaptıklarını belirterek, "Ziraat Fakültesinden hocalarımız, yurt dışından getirerek ıslah çalışmaları ve deneme yaptı. Amacımız yöredeki çiftçilerimize besin değeri ve katma değeri yüksek bu ürünü tanıtmak. Tokat bir tarım şehri. Ürün çeşitliliği açısından bu üretimi önemsiyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        25 boş kovan bulundu! Teknik direktör cinayeti kamerada!
        25 boş kovan bulundu! Teknik direktör cinayeti kamerada!
        Ağaçlar devrildi! Hava ve deniz seferleri aksadı! Marmara'da fırtına!
        Ağaçlar devrildi! Hava ve deniz seferleri aksadı! Marmara'da fırtına!
        Kar, yağmur ve fırtına! 44 il için "sarı" ve "turuncu" alarm!
        Kar, yağmur ve fırtına! 44 il için "sarı" ve "turuncu" alarm!
        G.Saray Bodrum'da rekor için sahada!
        G.Saray Bodrum'da rekor için sahada!
        Yakınları haber alamadı! Sevgili çift ölü bulundu!
        Yakınları haber alamadı! Sevgili çift ölü bulundu!
        İşte F.Bahçe'nin Kayserispor maçı 11'i
        İşte F.Bahçe'nin Kayserispor maçı 11'i
        Ailenin yeni yıldızları
        Ailenin yeni yıldızları
        Görme engelli dağcı: Bastığım yerleri tabanımla görüyorum
        Görme engelli dağcı: Bastığım yerleri tabanımla görüyorum
        'Belediye başkanı' dolandırdı
        'Belediye başkanı' dolandırdı
        Özel izinle girilebiliyor... Dünyada tek
        Özel izinle girilebiliyor... Dünyada tek
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Avrupalı balıkçının yarısı kadarız
        Avrupalı balıkçının yarısı kadarız
        Sosyal medya algoritmasının ardındaki gizem ne?
        Sosyal medya algoritmasının ardındaki gizem ne?
        28 kez bıçaklayıp beraat eden kocaya ağırlaştırılmış müebbet!
        28 kez bıçaklayıp beraat eden kocaya ağırlaştırılmış müebbet!
        Aralıkta dilekçe ocakta zamlı aylık
        Aralıkta dilekçe ocakta zamlı aylık
        Spor ürünleri ithalatı ve ihracatına ilişkin veriler ne diyor?
        Spor ürünleri ithalatı ve ihracatına ilişkin veriler ne diyor?
        Hacıosmanoğlu, HT Spor'da tek tek açıkladı!
        Hacıosmanoğlu, HT Spor'da tek tek açıkladı!
        Bebek katilinin hesap günü!
        Bebek katilinin hesap günü!
        Sizin ‘Melek Sayınız’ kaç?
        Sizin ‘Melek Sayınız’ kaç?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Tokat'ta üniversite öğrencilerinin bıçakla yaralanmasıyla ilgili yakalanan...
        Tokat'ta üniversite öğrencilerinin bıçakla yaralanmasıyla ilgili yakalanan...
        TOGÜ Rektörü Yılmaz'a Öğretmenler Günü sürprizi
        TOGÜ Rektörü Yılmaz'a Öğretmenler Günü sürprizi
        Tokat Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yenileme çalışmalarında sona gelin...
        Tokat Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yenileme çalışmalarında sona gelin...
        Tokat'ta seyir halindeyken lastiği alev alan tırın dorsesinde hasar oluştu
        Tokat'ta seyir halindeyken lastiği alev alan tırın dorsesinde hasar oluştu
        Atatürk'ün Turhal'a gelişinin 94. yılı kutlandı
        Atatürk'ün Turhal'a gelişinin 94. yılı kutlandı
        Pazar ilçesinde ekmeklik buğday ekimi yapıldı
        Pazar ilçesinde ekmeklik buğday ekimi yapıldı