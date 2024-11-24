Almus'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

Törende, öğrenciler şiir okudu, müzik dinletisi ve tiyatro gösterisi sundu. 24 Kasım Öğretmenler Günü temalı şiir, resim ve kompozisyon yarışmasında birinci olan öğrencilere hediyeleri verildi.

Almus Cumhuriyet Yatılı Bölge Ortaokulu Konferans Salonu'nda yapılan 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama etkinliklerine Kaymakam Emre Çömen, Belediye Başkanı Bekir Özer ve İlçe protokolü katıldı.

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