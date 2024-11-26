Tokat'ta yaylada mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı
Tokat'ın Zile ilçesinde kar yağışı dolayısıyla yolu ulaşıma kapanan yaylada mahsur kalan 3 kişi, İl Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı.
Tokat'ın Zile ilçesinde kar yağışı dolayısıyla yolu ulaşıma kapanan yaylada mahsur kalan 3 kişi, İl Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı.
İlçeye bağlı Karşıpınar köyü yaylasında mahsur kalan 3 kişi, kar yağışı nedeniyle yayla yolunun ulaşıma kapandığını, 2 gündür mahsur kaldıklarını ve yiyeceklerinin kalmadığını belirterek yetkililerden yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye giden İl Özel İdaresi ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yol ulaşıma açıldı.
Kurtarılan 3 kişi, yolu açan ekiplere teşekkür etti.
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