TOGÜ'de ilk yardım sertifika töreni düzenlendi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) ilk yardım sertifika töreni düzenlendi.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Milli İrade Salonu'nda İlkyardım Eğitim Merkezi Koordinatörlüğü tarafından ilkyardım sertifika töreni yapıldı.

Programa, TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Funda Demirtürk, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Selim Ağaoğlu, SBF Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ayla Günal, Koordinatör Dr. Öğretim Üyesi Birgül Vural, akademik ve idari personel ile kursiyerler katıldı.