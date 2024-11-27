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        Tokat'ta sokaklara dökülen ağaç yaprakları ekonomiye kazandırılacak

        Tokat'ın Turhal ilçesinde sokaklara dökülen ağaç yapraklarından torf elde edilerek ekonomiye kazandırılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 18:09 Güncelleme: 27.11.2024 - 18:18
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        Tokat'ta sokaklara dökülen ağaç yaprakları ekonomiye kazandırılacak
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        Tokat'ın Turhal ilçesinde sokaklara dökülen ağaç yapraklarından torf elde edilerek ekonomiye kazandırılacak.

        Turhal Belediyesi, sokaklara dökülen yaprakları ilçenin farklı noktalarında biriktiriyor.

        Üzerine toprak örtülerek fermantasyona bırakılan yapraklardan torf elde edilecek.

        Şehrin süslenmesinde kullanılacak çiçeklerin çimlendirilmesinde dökülen yapraklardan elde edilen torf kullanılarak, tasarruf sağlanacak.

        Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural, yaptığı açıklamada, dökülen yaprakları yeniden ekonomiye kazandırmak için proje hazırladıklarını söyledi.

        Kentin süslenmesinde kullanılan çiçekler için torf alımı yapmadan kendi ihtiyaçlarını dökülen yapraklardan karşılamayı planladıklarını belirten Ural, şunları kaydetti:

        "Bu şekilde belediyemiz de tasarruf sağlamış olacak. Turhal'da yaklaşık 90 bin ağacımız var. Bu ağaçların sonbahar ve kış aylarında dökülen yaprakları kentin uygun yerlerinde toplanarak toprak altına gömüyoruz. Amacımız, çiçeklerin hazırlanması sürecinde kullanılan torf için dışarıdan alım yapmamak, kendi imalatımız olan torfla şehrimize katkı sunmaktır. Bu çalışmayı büyük özveriyle yürüten ekip arkadaşlarımıza şehrimiz adına teşekkür ediyorum. Üretken belediyecilik anlayışımızla Turhal'a hizmet etmeye devam edeceğiz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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