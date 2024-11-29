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        Tokat'ta kar nedeniyle yaylalarda mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı

        Tokat'ta kar nedeniyle yolu kapanan yaylalarda mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 14:11 Güncelleme: 29.11.2024 - 14:20
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        Tokat'ta kar nedeniyle yaylalarda mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı
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        Tokat'ta kar nedeniyle yolu kapanan yaylalarda mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı.

        İlçeye bağlı Karadere Yaylası'nda kar yağışı sonucu yolun ulaşıma kapandığını, 5 gündür mahsur kaldıklarını ve yiyeceklerinin kalmadığını belirten hayvan sahipleri, yetkililerden yardım istedi.

        Bunun üzerine harekete geçen İl Özel İdaresi ekipleri, yürüttükleri çalışma sonucu yolu ulaşıma açarak yaylada mahsur kalan 5 kişiye ulaştı.

        Mahsur kalanlar, ilçe merkezine götürüldü.

        Niksar ilçesine bağlı Alacaağaç Yaylası'nda da kar yağışı sonrası mahsur kalan çoban, yetkililerden yardım istedi.

        İl Özel İdaresince yaklaşık 12 saatlik çalışması sonucu ulaşılan çoban, küçükbaş hayvanlarıyla ilçeye getirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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