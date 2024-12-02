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        Geçirdiği kazada yaralanan Belediye Başkanı Yazıcıoğlu, ambulansla Tokat'a getirildi

        Geçirdiği trafik kazasında yaralanan Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, ambulansla Tokat'a getirilerek, Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Hastanesinde tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 01:24 Güncelleme: 02.12.2024 - 02:00
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        Geçirdiği kazada yaralanan Belediye Başkanı Yazıcıoğlu, ambulansla Tokat'a getirildi
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        Geçirdiği trafik kazasında yaralanan Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, ambulansla Tokat'a getirilerek, Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Hastanesinde tedavi altına alındı.

        Çorum'da geçirdiği trafik kazasında yaralanan Yazıcıoğlu, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinin acil servisindeki tedavisinin ardından ambulansla TOGÜ Hastanesine getirildi.

        Yazıcıoğlu, hastaneye getirilişi sırasında basın mensuplarının görüntü almaması için hastane protokol kapısından içeri alındı.

        Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun içinde bulunduğu 60 TB 001 plakalı makam otomobili, dün Çorum'da, Sungurlu-Alaca kara yolu Şekerhacılı köyü yakınlarında 06 DNV 364 plakalı tır, 16 JHD 44 plakalı otomobil ve 06 DKU 938 plakalı hafif ticari araçla çarpışmıştı. Kazada, Yazıcıoğlu ile araçlarda bulunan Ö.R.Ü, A.G, P.A, M.A, Z.A, M.Ü. ve M.G. yaralanmıştı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Belediye Başkanı Yazıcıoğlu ise başka bir araçla hastaneye gitmişti. Yazıcıoğlu, burada yapılan kontrolün ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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