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        Tokat'ta sis etkili oldu

        Tokat'ta yoğun sis etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 11:39 Güncelleme: 05.12.2024 - 11:39
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        Tokat'ta sis etkili oldu
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        Tokat'ta yoğun sis etkili oldu.

        Kent merkezi, Tokat-Turhal ve Tokat-Niksar kara yollarında yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 40 metreye kadar düştü.

        Trafik polisleri, sürücülere siste dikkatli seyretmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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