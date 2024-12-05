Tokat'ta sis etkili oldu
Tokat'ta yoğun sis etkili oldu.
Tokat'ta yoğun sis etkili oldu.
Kent merkezi, Tokat-Turhal ve Tokat-Niksar kara yollarında yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 40 metreye kadar düştü.
Trafik polisleri, sürücülere siste dikkatli seyretmeleri konusunda uyarılarda bulundu.
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