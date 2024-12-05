Tokat'ta sis etkili oldu

Kent merkezi, Tokat-Turhal ve Tokat-Niksar kara yollarında yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 40 metreye kadar düştü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.