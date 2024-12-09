Artova'da polis ekipleri vatandaşları dolandırıcılık konusunda uyardı
Tokat'ın Artova ilçesinde polis ekipleri, vatandaşlara dolandırıcılık konusunda uyarılarda bulundu.
Tokat'ın Artova ilçesinde polis ekipleri, vatandaşlara dolandırıcılık konusunda uyarılarda bulundu.
İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, ilçenin faklı noktalarında vatandaşlara broşür dağıttı.
"Dolandırıcılık suçu" hakkında vatandaşları bilgilendiren ekipler, dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli ve duyarlı olunmasını istedi.
Ekiplerin çalışmasının süreceği bildirildi.
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