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        Tokat'ta uçuruma yuvarlanan araçtaki 2 kişi yaralandı

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 23:35 Güncelleme: 11.12.2024 - 23:45
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        Tokat'ta uçuruma yuvarlanan araçtaki 2 kişi yaralandı
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        Tokat'ın Erbaa ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Okan M. (30) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Mimar Sinan Mahallesi Alptekin Sokak yakınında yaklaşık 30 metrelik uçuruma yuvarlandı.

        Otomobilin uçuruma düştüğü esnada araçta bulunan sürücü ile Nur G. (29) kendilerini dışarı attı.

        Otomobil yanarak kullanılamaz hale gelirken Nur G. yakınlardaki siteye giderek yardım istedi.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve emniyet ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ve ekipleri, otomobilin yakınında bulunan Okan M'yi yaklaşık 1 saatlik çalışmayla kurtardı.

        Yaralılar, ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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