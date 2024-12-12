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        Tokat İl Özel İdaresi ilçelerde karla mücadele ve yol düzenleme çalışmalarına devam ediyor

        Tokat İl Özel İdaresi ve İlçe Özel İdare ekipleri, vatandaşların güvenliğini sağlamak ve ulaşımda aksamaları önlemek amacıyla çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 11:56 Güncelleme: 12.12.2024 - 12:16
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        Tokat İl Özel İdaresi ilçelerde karla mücadele ve yol düzenleme çalışmalarına devam ediyor
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        Tokat İl Özel İdaresi ve İlçe Özel İdare ekipleri, vatandaşların güvenliğini sağlamak ve ulaşımda aksamaları önlemek amacıyla çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

        İl Özel İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, il genelinde yürütülen çalışmalarda öncelikli olarak ulaşımın kesintiye uğradığı köy yolları ve ana arterlerde kar temizleme ve yol açma faaliyetleri gerçekleştiriliyor. Kar yağışı, sel ve heyelan gibi doğal olaylar sonucu zarar gören yollarda düzenleme, bakım ve set yapımına başlandı.

        Turhal, Zile, Artova, Başçiftlik ve Erbaa başta olmak üzere Tokat'ın tüm ilçelerinde İlçe Özel İdaresi ekipleri sahada aktif görev yapıyor. Ekipler, gece gündüz demeden yolların güvenliğini sağlamak, ulaşımı kolaylaştırmak ve vatandaşların mağduriyetlerini gidermek için yoğun çaba sarf ediyor.

        Köy yolları başta olmak üzere zarar gören bölgelerde düzenleme ve bakım çalışmaları düzenli olarak devam edecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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