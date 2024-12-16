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        TOGÜ'den 402 öğrenciye diş taraması

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Diş Fakültesi Çocuk Diş Hekimliği Anabilim Dalı öğretim üyeleri 402 öğrenciye diş taraması yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 18:07 Güncelleme: 16.12.2024 - 18:11
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        TOGÜ'den 402 öğrenciye diş taraması
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        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Diş Fakültesi Çocuk Diş Hekimliği Anabilim Dalı öğretim üyeleri 402 öğrenciye diş taraması yaptı.

        TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Çocuk Diş Hekimliği Anabilim Dalında görev yapan Dr. Öğr. Üyesi Alem Coşgun'un yürütücüsü olduğu sosyal sorumluluk projesi kapsamında Araştırma Görevlisi Merve Tatar ve Araştırma Görevlisi Merve İnan Gül ile birlikte 402 öğrenciye diş muayenesi ve dişlerin çürükten korunması için 248 adet koruyucu fissür örtücü uygulaması yaptı.

        Uygulamalar, Tokat Merkez Kemal Arat İlkokulunda 2-6 Aralık ve Tokat Merkez Karşıyaka İlkokulunda 9-13 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirildi.

        Galeri
        Galeri

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