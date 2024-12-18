Niksar'da protokol ve çocuklar bir araya geldi

Oyun alanlarında eğlenceli vakit geçiren çocuklara protokol üyeleri de eşlik etti.

Etkinliğe, Niksarlı çocuklar ve aileleri ile Niksar Kaymakamı Ekrem Çeçen, Niksar Belediye Başkanı Semih Tepebaşı, Refik Kaymakamı Volkan Sarıtoprak, AK Parti Niksar Kadın Kolları Başkanı Nihal Güler, Sosyal Hizmetler Müdürü İlhami Öztürk, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Nagihan Arslan katıldı.

Niksar Kaymakamlığı, Niksar Belediyesi, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Sosyal Hizmet Müdürlüğü, Gençlik Merkezi Müdürlüğü ve Niksar İHH koordinesindeki program Niksar Belediyesi Oyun Salonu'nda düzenlendi.

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