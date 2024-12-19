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        AK Parti Tokat İl Başkanlığı kongresi 5 Ocak'ta yapılacak

        AK Parti Tokat İl Başkanı Ali Özer, il kongresinin 5 Ocak'ta yapılacağını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 16:19 Güncelleme: 19.12.2024 - 16:19
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        AK Parti Tokat İl Başkanlığı kongresi 5 Ocak'ta yapılacak
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        AK Parti Tokat İl Başkanı Ali Özer, il kongresinin 5 Ocak'ta yapılacağını bildirdi.

        Özer, İl Başkanlığı Toplantı Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, Genel Merkez tarafından dün taraflarına kongre tarihinin bildirildiğini söyledi.

        Hüseyin Akbaş Spor Salonu’nda, 5 Ocak 2025 Pazar günü teşkilatlarının ve hemşehrilerinin katılımıyla kongrelerini şölen havasında gerçekleştireceklerini ifade eden Özer, "12 ilçemizin tamamında kongrelerimizi başarıyla tamamladık. Ardından il kadın kolları ve ilçe teşkilatlarımızın kongrelerini de gerçekleştirdik. İlçe gençlik kolları teşkilatlarımızın kongreleri ise ilçemiz dışında kalan bölgelerde tamamlanmış durumdadır. En kısa sürede Erbaa Gençlik Kolları Kongresi’ni de gerçekleştirerek, 5 Ocak’ta il kongremizde hazır bir şekilde teşkilat olarak bulunacağız." dedi.

        Kongrelerinin her zaman bir bayrak ve nöbet değişimi şeklinde gerçekleştiğini dile getiren Özer, şunları kaydetti:

        "Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu gerçekleştirmek için umutla, kararlılıkla ve azimle çalışmaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız, kongremize canlı bağlantı yapacaklar. Kongremize katılacak olan misafirler, Genel Merkez tarafından belirlenecek ve detaylar ilerleyen tarihlerde paylaşılacaktır. Ayrıca, hangi genel başkan yardımcımızın ya da bakanımızın kongremize katılacağı bize tebliğ edilecektir. Kongremizin saati ise Sayın Cumhurbaşkanımızın programı netleştiğinde sizlerle paylaşılacaktır. Değerli arkadaşlar, bizim kongrelerimiz her zaman bir bayrak ve nöbet değişimi şeklinde gerçekleşmektedir. Gençlik kolları ve ilçe kongrelerimizi nasıl bir bayram ve düğün havasında tamamladıysak, il kongremiz de aynı şekilde bir şenlik havasında gerçekleşecektir. Bu süreçlerimizi tamamladıktan sonra şubat ve nisan ayları arasında büyük kongremizi gerçekleştirerek teşkilatlarımızın yenilenme ve bayrak değişimi süreçlerini tamamlamış olacağız."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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