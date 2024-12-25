TOGÜ'de palyatif hastalar için etkinlik düzenlendi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) palyatif hastalar için "Unlu Mamullerin Doğal Boyalarla Renklendirilmesi" etkinliği gerçekleştirildi.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Palyatif Bakım Uygulama Merkezinde tedavi gören hastalara yönelik "Unlu Mamullerin Doğal Boyalarla Renklendirilmesi" etkinliği yapıldı.

TOGÜ Doğal Boyalar Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Adem Önal tarafından gerçekleştirilen etkinlikte palyatif hastalarının moral ve motivasyonlarının artırılması için tamamen doğal yollarla elde edilen boyalarla unlu mamuller renklendirildi.

Merkez Müdürü Prof. Dr. Adem Önal, yaptığı açıklamada, "Palyatif Bakım Uygulama Merkezimizde tedavi gören hastalarımız ve yakınlarının moral ve motivasyonlarının yükseltilmesi için Doğal Boyalar Araştırma ve Uygulama Merkezi olarak bir etkinlik düzenlemek istedik. Etkinliğimizde unlu mamuller tamamen kendimiz tarafından elde edilen doğal boyalarla renklendirildi. Bu etkinliklerimiz devam edecek." ifadelerini kullandı.