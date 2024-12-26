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        TOGÜ'de "Yunus Emre ve ilahi aşk" programı düzenlendi

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) "Yunus Emre ve ilahi aşk" programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 12:21 Güncelleme: 26.12.2024 - 12:21
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        TOGÜ'de "Yunus Emre ve ilahi aşk" programı düzenlendi
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        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) "Yunus Emre ve ilahi aşk" programı gerçekleştirildi.

        TOGÜ'den yapılan açıklamaya göre, Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda Yunus Emre ve ilahi aşk programı yapıldı.

        Programa İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet İnanır, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

        TOGÜ İslami İlimler Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi İlhan Yıldız’ın konuşmacı olarak yer aldığı programda Öğretim Görevlisi Duygu Aslan’ın bestelediği Yunus Emre ilahilerine yer verildi.

        Programda Öğretim Görevlisi Duygu Aslan, Dr. Öğretim Üyesi Faysal Arpaguş, Murat Ersoy, Ercan Öztürk ve Fatih Yeter, Hafız Akif Kılıç, Hafız Ziya Şenol sahne aldı.

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