Tokat'ta hakkında 21 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari yakalandı
Tokat'ta dolandırıcılık suçundan 21 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Tokat'ta dolandırıcılık suçundan 21 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve JASAT ekipleri, 12 ayrı suçtan kaydı olan dolandırıcılık suçundan hakkında 21 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan İ.Y'nin yakalanması için çalışma yürüttü.
Belirlenen adresinde yakalanan İ.Y, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.
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