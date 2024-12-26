Tokat'ta hakkında 21 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve JASAT ekipleri, 12 ayrı suçtan kaydı olan dolandırıcılık suçundan hakkında 21 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan İ.Y'nin yakalanması için çalışma yürüttü.

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