Tokat'ta "41 mısra 41 çizgi" sergisi açıldı

Cumhuriyet Meydanı Yeraltı Çarşısı üstünde Genç Memur-Sen tarafından organize edilen "41 mısra 41 çizgi" sergisinin açılışına İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kır, İl Müftüsü Esat Yapıcı, Eğitim-Bir-Sen 1 Nolu Tokat Şube Başkanı Şaban Ceylan ile sendika üyeleri katıldı.

Tokat'ta, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve karikatürist Hasan Aycın'a ait 41 eserin sergilendiği, "41 mısra 41 çizgi" sergisi açıldı.

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