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        Tokat'ta "41 mısra 41 çizgi" sergisi açıldı

        Tokat'ta, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve karikatürist Hasan Aycın'a ait 41 eserin sergilendiği, "41 mısra 41 çizgi" sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 13:37 Güncelleme: 27.12.2024 - 14:18
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        Tokat'ta "41 mısra 41 çizgi" sergisi açıldı
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        Tokat'ta, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve karikatürist Hasan Aycın'a ait 41 eserin sergilendiği, "41 mısra 41 çizgi" sergisi açıldı.

        Cumhuriyet Meydanı Yeraltı Çarşısı üstünde Genç Memur-Sen tarafından organize edilen "41 mısra 41 çizgi" sergisinin açılışına İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kır, İl Müftüsü Esat Yapıcı, Eğitim-Bir-Sen 1 Nolu Tokat Şube Başkanı Şaban Ceylan ile sendika üyeleri katıldı.

        İstiklal Marşı'nın 41 mısrasının çizimlerle anlatıldığı, "41 Mısra 41 Eser" sergisi, gün boyunca ziyaret edilebilecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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