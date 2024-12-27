TOGÜ'de üretilen ürünlerin satıldığı dükkan açıldı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) üretilen ürünlerin satıldığı dükkanın açılışı yapıldı.

TOGÜ'den yapılan açıklamaya göre, Taşlıçiftlik Yerleşkesi'nde yapılan açılışa TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, İl Genel Meclis Başkanı Ali İhsan Gürel, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ahmet Kayhan ile akademik ve idari personel ve öğrenciler katıldı.

Beyazıt, buradaki konuşmasında, eğitim öğretimin yanı sıra üniversitelerin iş dünyası ve halka buluşmasının önem taşıdığını belirterek, "Üniversitemiz AR-GE çalışmaları yaparak ürünlerini geliştirdi. Tokat'a böyle bir hizmet kazandırdı. Bu hizmet üniversite ile halkın buluşmasını sağlayacak." ifadesini kullandı. Durmaz da TOGÜ Dükkan'ın açılışında bulunmaktan dolayı mutlu olduğuna işaret ederek, önemli bir çalışma gerçekleştirildiğini vurguladı.

Rektör Yılmaz ise iş yerinin TOGÜ'nün yıllardır sürdürdüğü akademik ve araştırma çalışmalarını markalaşan ürünler üzerinden topluma ulaştırma hedefinin tezahürü olduğunu anlatarak, "Üniversitemiz bünyesinde geliştirilen TOGÜ Hijyen Lab, TOGÜ Gastronomi ve TOGÜ Çiftlik gibi markalarla üretilen kolonya, sıvı sabun, farklı ekmek türleri, tatlı ve tuzlu gıda mamulleri, Tokat yaprağı, bal ve pek çok farklı tarımsal ürünün yanı sıra kurum kültürümüzü pekiştirecek kırtasiye ve tekstil ürünleri TOGÜ Dükkan raflarında yerini almış durumda. Bu sayede hem üniversitemizin akademik çalışmalarının somut çıktıları desteklenmekte hem de yerel üreticilerin katkılarıyla değerli bir sinerji oluşturulmaktadır." açıklamasında bulundu.