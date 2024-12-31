Tokat'ta sağlık personelini darbettikleri iddiasıyla 2 kişi tutuklandı
Tokat'ın Erbaa ilçesinde sağlık personelini darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde sağlık personelini darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İddiaya göre, Erbaa Devlet Hastanesi çocuk acil servisinde görevli H.C. ve M.B. ile hasta S.K'nin yakınları arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine S.K.'nın yakınları A.Y.T, S.B, H.C. ile M.B.'yi darbetti.
H.C. ve M.B'nin şikayeti üzerine A.Y.T. ve S.B, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin artından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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