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        Tokat'ta sağlık personelini darbettikleri iddiasıyla 2 kişi tutuklandı

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde sağlık personelini darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 21:26 Güncelleme: 31.12.2024 - 21:26
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        Tokat'ta sağlık personelini darbettikleri iddiasıyla 2 kişi tutuklandı
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        Tokat'ın Erbaa ilçesinde sağlık personelini darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        İddiaya göre, Erbaa Devlet Hastanesi çocuk acil servisinde görevli H.C. ve M.B. ile hasta S.K'nin yakınları arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine S.K.'nın yakınları A.Y.T, S.B, H.C. ile M.B.'yi darbetti.

        H.C. ve M.B'nin şikayeti üzerine A.Y.T. ve S.B, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin artından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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