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        Tokat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

        Tokat'ın Turhal ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 19:28 Güncelleme: 02.01.2025 - 19:33
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        Tokat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
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        Tokat'ın Turhal ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

        D.K. (56) idaresindeki 60 AGE 583 plakalı otomobil, Çamlıca köyü yakınlarında S.A. (51) yönetimindeki 06 CIL 459 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Turhal Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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