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        Tokat'ta "Fermuar sistemi ile yaşama yol ver" projesi kapsamında 28 kişiye eğitim verildi

        Tokat'ta "Fermuar sistemi ile yaşama yol ver" projesi kapsamında 28 kişiye eğitim verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 12:12 Güncelleme: 07.01.2025 - 12:20
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        Tokat'ta "Fermuar sistemi ile yaşama yol ver" projesi kapsamında 28 kişiye eğitim verildi
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        Tokat'ta "Fermuar sistemi ile yaşama yol ver" projesi kapsamında 28 kişiye eğitim verildi.

        Sağlık Bakanlığı Fermuar Sistemi ile Yaşama Yol Ver Medya Tanıtım Kampanyası kapsamında İl Sağlık Müdürlüğünde görevli eğitmen Hatice Toprak tarafından özel sürücü kursunda eğitim programı düzenledi.

        Eğitimde, 28 kişiye, trafikte fermuar sistemi ile ambulanslara nasıl yol verecekleri anlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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