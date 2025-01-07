Tokat'ta "Fermuar sistemi ile yaşama yol ver" projesi kapsamında 28 kişiye eğitim verildi.

Eğitimde, 28 kişiye, trafikte fermuar sistemi ile ambulanslara nasıl yol verecekleri anlatıldı.

Sağlık Bakanlığı Fermuar Sistemi ile Yaşama Yol Ver Medya Tanıtım Kampanyası kapsamında İl Sağlık Müdürlüğünde görevli eğitmen Hatice Toprak tarafından özel sürücü kursunda eğitim programı düzenledi.

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