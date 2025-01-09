TOGÜ Rektörü Yılmaz, gazetecilerle bir araya geldi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla gazetecilerle bir araya geldi

Yılmaz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla ulusal ve yerel basın temsilcileri ile kahvaltıda bir araya geldi. Gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayan Yılmaz, çalışmalarında başarılar diledi.