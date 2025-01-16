Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Çamlıbel Tüneli yatırım programında

        AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Sivas ve Tokat arasında kış şartlarında sürücülere büyük zorluk çıkaran Çamlıbel Geçidi'ne yapılacak olan tünel projesinin, 2025 Yılı Yatırım Programı'na alındığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 12:26 Güncelleme: 16.01.2025 - 12:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çamlıbel Tüneli yatırım programında
        ABONE OL

        AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Sivas ve Tokat arasında kış şartlarında sürücülere büyük zorluk çıkaran Çamlıbel Geçidi'ne yapılacak olan tünel projesinin, 2025 Yılı Yatırım Programı'na alındığını bildirdi.

        Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, Tokat için çalışmalarının araklıksız sürdüğünü söyledi.

        Sivas ve Tokat arasında kış şartlarının etkili olduğunu belirten Arslan, "Tokat'ımızın ve bölgemizin uzun yıllardır beklediği Çamlıbel Tüneli ve Almus yolu yapımı, 2025 Yılı Yatırım Programı'na dahil edildi. Bu önemli projeyle hemşehrilerimizin ulaşım sorunları hafifleyecek, bölgemizin ticaret ve turizm potansiyeli artacak. Yapılacak bu tünel ve Ünye-Akkuş-Niksar yolu çalışmalarının tamamlanması ile Tokat güzergahını kullanan sürücülerimiz, Karadeniz-Akdeniz aksında en kısa, güvenli ve konforlu bir ulaşıma kavuşmuş olacak. Aynı zamanda daha tasarruflu bir ulaşım olacağından ülke ekonomisine büyük katkılar sağlayacak. Projenin hayata geçmesinde katkısı olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanımız Sayın İbrahim Şenel'e, TBMM AK Parti Grup Başkanımız ve Sivas Milletvekilimiz Sayın Abdullah Güler'e, AK Parti Tokat ve Sivas milletvekillerimize teşekkür ederim. Çamlıbel Tüneli, Tokat'ımıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

        Projenin en dikkat çeken özelliklerinden birinin, tünelin çift tüp olarak inşa edilecek olması olduğunu aktaran Arslan, şunları kaydetti:

        "Her bir tüp, 4 bin 735 metre uzunluğunda olacak ve modern standartlara uygun şekilde tasarlanacak. Bu sayede kış aylarında yaşanan ulaşım zorlukları ve sürücülerin güvenlik endişeleri sona erecek. Bölgeye katkıları, Çamlıbel Tüneli'nin tamamlanmasıyla ulaşım kolaylaşacak. Sivas-Tokat arasındaki yolculuk daha hızlı ve rahat hale gelecek. Ekonomi canlanacak. Tünel ve Almus yolu projeleriyle bölgedeki ticaret ve turizm hareketliliği artacak. Güvenlik artacak. Kış koşullarında geçitte yaşanan tehlikeler minimize edilecek. 2025 Yılı Yatırım Programı'na dahil edilen Çamlıbel Tüneli'nin, gerekli hazırlıkların ardından kısa zamanda tamamlanması hedefleniyor. Projenin detayları ve ilerleme süreci, kamuoyuyla düzenli olarak paylaşılacak."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gazze ateşkesi askıda mı?
        Gazze ateşkesi askıda mı?
        Taraflar silahlarını çekti! Sokakta kanlı düello: 3 ölü!
        Taraflar silahlarını çekti! Sokakta kanlı düello: 3 ölü!
        2. ve 3. Lig maçları HT Spor'da
        2. ve 3. Lig maçları HT Spor'da
        Çöpleri ayrıştıran bant üzerinde yeni doğmuş bebek!
        Çöpleri ayrıştıran bant üzerinde yeni doğmuş bebek!
        Kamu bankaları 'yerli kartları' önceliklendirecek
        Kamu bankaları 'yerli kartları' önceliklendirecek
        Gebeliği takip eden görevliler vahşeti ortaya çıkardı!
        Gebeliği takip eden görevliler vahşeti ortaya çıkardı!
        Transferde sıcak saatler!
        Transferde sıcak saatler!
        ABD, aşırı sağcı 'Terrorgram' ağını terör örgütü listesine ekledi
        ABD, aşırı sağcı 'Terrorgram' ağını terör örgütü listesine ekledi
        Şanlıurfa ile Ardahan rekor kırdı! İki kent arasındaki sıcaklık farkı 82 derece oldu!
        Şanlıurfa ile Ardahan rekor kırdı! İki kent arasındaki sıcaklık farkı 82 derece oldu!
        Zaha, ABD yolcusu!
        Zaha, ABD yolcusu!
        Elon Musk Avrupa siyasetini böldü
        Elon Musk Avrupa siyasetini böldü
        Cimbom'dan stoper operasyonu!
        Cimbom'dan stoper operasyonu!
        Özel okul velileri ders kitabı için ücret ödemeyecek
        Özel okul velileri ders kitabı için ücret ödemeyecek
        Daveti kabul edenler ile reddedenler
        Daveti kabul edenler ile reddedenler
        Akfen İnşaat halka açılıyor
        Akfen İnşaat halka açılıyor
        Rıza Akpolat adliyeye sevk edildi
        Rıza Akpolat adliyeye sevk edildi
        Ateşkes sonrası mutluluklarını paylaştılar
        Ateşkes sonrası mutluluklarını paylaştılar
        Salur: Mubadala bizim haklarımıza çökmek istiyor
        Salur: Mubadala bizim haklarımıza çökmek istiyor
        Prim borcu olana hastane yok
        Prim borcu olana hastane yok
        Ayrılık Çeşmesi adını nereden alıyor?
        Ayrılık Çeşmesi adını nereden alıyor?

        Benzer Haberler

        TOGÜ Rektörü Yılmaz, öğretmen akademileri kapanış programına katıldı
        TOGÜ Rektörü Yılmaz, öğretmen akademileri kapanış programına katıldı
        Tokat İl Özel İdaresinden 44 kişi emekli oldu
        Tokat İl Özel İdaresinden 44 kişi emekli oldu
        Tokat'ta bariyere çarpan minibüsteki 6 kişi yaralandı
        Tokat'ta bariyere çarpan minibüsteki 6 kişi yaralandı
        Tokat'taki trafik kazasında ağır yaralanan kişi hastanede öldü
        Tokat'taki trafik kazasında ağır yaralanan kişi hastanede öldü
        TOGÜ Rektörü Yılmaz, Tıp Fakültesi yeni binası inşaatında incelemede bulund...
        TOGÜ Rektörü Yılmaz, Tıp Fakültesi yeni binası inşaatında incelemede bulund...
        TOGÜ'de belirlenen kiloyu veren hastalara teşekkür belgesi verildi
        TOGÜ'de belirlenen kiloyu veren hastalara teşekkür belgesi verildi